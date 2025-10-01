Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in Greater Barcelona Area у Clarivate Analytics становить €71.3K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Clarivate Analytics. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Загалом за рік
€71.3K
Рівень
Senior
Базова зарплата
€64K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€7.3K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Clarivate Analytics?

€142K

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area складає річну загальну компенсацію €77,416. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Clarivate Analytics для позиції Дата-сайентист in Greater Barcelona Area складає €72,692.

