Clarity Software Solutions
Clarity Software Solutions Зарплати

Зарплата Clarity Software Solutions варіюється від $63,700 загальної компенсації на рік для Програмний менеджер на нижньому рівні до $140,700 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Clarity Software Solutions. Останнє оновлення: 9/4/2025

$160K

Програмний менеджер
$63.7K
Інженер-програміст
$141K
Архітектор рішень
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Clarity Software Solutions - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $140,700. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Clarity Software Solutions складає $137,200.

