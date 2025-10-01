Компенсація Інженер-програміст in San Francisco Bay Area у Clari варіюється від $135K за year для L1 до $364K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $190K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Clari. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Clari Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
