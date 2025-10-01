Каталог компаній
Clari
Clari Інженер-програміст Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Інженер-програміст in San Francisco Bay Area у Clari варіюється від $135K за year для L1 до $364K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $190K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Clari. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
Software Engineer 1(Початковий рівень)
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
Software Engineer 2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
Senior Software Engineer
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
Staff Software Engineer
$224K
$211K
$12.6K
$0
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Clari Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Clari in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $363,757. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Clari для позиції Інженер-програміст in San Francisco Bay Area складає $190,000.

Інші ресурси