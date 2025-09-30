Clari Інженер-програміст Зарплати в India

Компенсація Інженер-програміст in India у Clari варіюється від ₹2.31M за year для L1 до ₹7.55M за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹4.38M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Clari. Останнє оновлення: 9/30/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 Software Engineer 1 ( Початковий рівень ) ₹2.31M ₹2.15M ₹105K ₹52.5K L2 Software Engineer 2 ₹3.59M ₹3.38M ₹177K ₹32.8K L3 Senior Software Engineer ₹4.73M ₹4.52M ₹167K ₹40K L4 Staff Software Engineer ₹7.55M ₹7.04M ₹512K ₹0 Переглянути 2 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу
У Clari Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно ) 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій Options У Clari Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Clari ?

