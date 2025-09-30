Компенсація Інженер-програміст in India у Clari варіюється від ₹2.31M за year для L1 до ₹7.55M за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹4.38M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Clari. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Clari Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
