CKM Analytix
    Про

    CKM Analytix is a top operations intelligence provider that uses AI and data science to solve business problems. They stand out by being technology agnostic and focusing on their clients' needs.

    ckmanalytix.com
    Веб-сайт
    2011
    Рік заснування
    126
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

    Інші ресурси