City of Seattle Зарплати

Зарплата City of Seattle варіюється від $96,361 загальної компенсації на рік для Технічний програмний менеджер на нижньому рівні до $201,000 для Інженер-електрик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників City of Seattle. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

IT-спеціаліст
Median $135K
Менеджер бізнес-операцій
$172K
Бізнес-аналітик
$161K

Інженер-будівельник
$127K
Інженер-електрик
$201K
Програмний менеджер
$105K
Проєктний менеджер
$153K
Інженер-програміст
$152K
Технічний програмний менеджер
$96.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в City of Seattle - це Інженер-електрик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в City of Seattle складає $152,235.

