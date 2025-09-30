Citadel Інженер-програміст Зарплати в United Kingdom

Компенсація Інженер-програміст in United Kingdom у Citadel варіюється від £197K за year для L1 до £300K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United Kingdom становить £286K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/30/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 ( Початковий рівень ) £197K £137K £0 £60.6K L2 £238K £155K £0 £83.5K L3 £229K £160K £0 £68.9K L4 £294K £172K £4.7K £117K Переглянути 1 Більше рівнів

Останні подання зарплат

