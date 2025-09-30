Каталог компаній
Citadel
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • United Kingdom

Citadel Інженер-програміст Зарплати в United Kingdom

Компенсація Інженер-програміст in United Kingdom у Citadel варіюється від £197K за year для L1 до £300K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United Kingdom становить £286K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
(Початковий рівень)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Переглянути 1 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

£121K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на £22.7K+ (іноді £227K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані
Які кар'єрні рівні в Citadel?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер виробництва

Інженер надійності сайту

Системний інженер

Кількісний розробник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Citadel in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £416,816. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Citadel для позиції Інженер-програміст in United Kingdom складає £289,630.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Citadel

Схожі компанії

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси