Компенсація Інженер-програміст in Singapore у Citadel становить SGD 238K за year для L2. Медіанний yearний пакет компенсації in Singapore становить SGD 224K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
