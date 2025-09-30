Каталог компаній
Citadel
Citadel Інженер-програміст Зарплати в Singapore

Компенсація Інженер-програміст in Singapore у Citadel становить SGD 238K за year для L2. Медіанний yearний пакет компенсації in Singapore становить SGD 224K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
(Початковий рівень)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
SGD 211K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Citadel?

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер виробництва

Інженер надійності сайту

Системний інженер

Кількісний розробник

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Citadel in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 268,093. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Інженер-програміст role in Singapore is SGD 223,694.

Інші ресурси