Компенсація Інженер-програміст in New York City Area у Citadel варіюється від $408K за year для L1 до $643K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in New York City Area становить $570K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
