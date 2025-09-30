Компенсація Інженер-програміст in Greater London Area у Citadel варіюється від £197K за year для L1 до £300K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater London Area становить £286K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
