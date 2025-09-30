Компенсація Інженер-програміст in Greater Chicago Area у Citadel варіюється від $290K за year для L1 до $553K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Chicago Area становить $400K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
