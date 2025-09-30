Каталог компаній
Citadel
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
  • Зарплати
  • Information Technologist (IT)

  • Всі зарплати Information Technologist (IT)

  • New York City Area

Citadel Information Technologist (IT) Зарплати в New York City Area

Медіанний пакет компенсації Information Technologist (IT) in New York City Area у Citadel становить $395K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
Загалом за рік
$395K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$245K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$150K
Років у компанії
5-10 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Які кар'єрні рівні в Citadel?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Citadel in New York City AreajobFamilies.Information Technologist (IT)职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$425,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金.
Citadel in New York City AreajobFamilies.Information Technologist (IT)职位的年度总薪酬中位数为$390,000。

