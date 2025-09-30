Каталог компаній
Citadel
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дата-сайентист

  • Всі зарплати Дата-сайентист

  • Greater Hong Kong Area

Citadel Дата-сайентист Зарплати в Greater Hong Kong Area

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/30/2025

Нам потрібно лише 4 більше Дата-сайентист заявок в Citadel щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

HK$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на HK$30K+ (іноді HK$300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані
Які кар'єрні рівні в Citadel?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дата-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Кількісний дослідник

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Дата-сайентист at Citadel in Greater Hong Kong Area sits at a yearly total compensation of HKHK$386,831. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Дата-сайентист role in Greater Hong Kong Area is HKHK$300,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Citadel

Схожі компанії

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси