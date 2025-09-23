Каталог компаній
Citadel
Citadel Дата-сайентист Зарплати

Компенсація Дата-сайентист in United States у Citadel варіюється від $294K за year для L1 до $473K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $250K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 1 Більше рівнів
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в Citadel?

Включені посади

Кількісний дослідник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Citadel in United States складає річну загальну компенсацію $473,333. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Citadel для позиції Дата-сайентист in United States складає $200,000.

Інші ресурси