Citadel
Citadel Аналітик даних Зарплати

Медіанний пакет компенсації Аналітик даних in United States у Citadel становить $370K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Citadel. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Загалом за рік
$370K
Рівень
Analyst
Базова зарплата
$240K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$130K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Citadel?

$160K

Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик даних в Citadel in United States складає річну загальну компенсацію $515,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Citadel для позиції Аналітик даних in United States складає $305,000.

