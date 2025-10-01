Каталог компаній
Компенсація Інженер з апаратного забезпечення in Greater Boston Area у Cisco становить $298K за year для Grade 12. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Boston Area становить $215K.

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 8
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 10
$ --
$ --
$ --
$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Cisco RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Включені посади

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер з апаратного забезпечення в Cisco in Greater Boston Area складає річну загальну компенсацію $363,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cisco для позиції Інженер з апаратного забезпечення in Greater Boston Area складає $220,000.

