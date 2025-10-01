Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Фінансовий аналітик in Raleigh-Durham Area у Cisco становить $116K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cisco. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Загалом за рік
$116K
Рівень
L8
Базова зарплата
$98K
Stock (/yr)
$5K
Бонус
$13K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Cisco?

$160K

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Cisco RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в Cisco in Raleigh-Durham Area складає річну загальну компенсацію $132,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cisco для позиції Фінансовий аналітик in Raleigh-Durham Area складає $104,860.

Інші ресурси