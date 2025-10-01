Компенсація Дата-сайентист in San Francisco Bay Area у Cisco варіюється від $126K за year для Grade 6 до $331K за year для Grade 12. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $215K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cisco. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$126K
$115K
$5K
$6.7K
Grade 8
$177K
$151K
$12.1K
$14.6K
Grade 10
$257K
$196K
$37.9K
$23.1K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Cisco RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)