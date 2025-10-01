Каталог компаній
Cisco
Cisco Дата-сайентист Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Дата-сайентист in San Francisco Bay Area у Cisco варіюється від $126K за year для Grade 6 до $331K за year для Grade 12. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $215K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cisco. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$126K
$115K
$5K
$6.7K
Grade 8
$177K
$151K
$12.1K
$14.6K
Grade 10
$257K
$196K
$37.9K
$23.1K
Переглянути 3 Більше рівнів
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Cisco RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дата-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Поширені запитання

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Дата-сайентист en Cisco in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $331,333. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cisco para el puesto de Дата-сайентист in San Francisco Bay Area es $215,000.

