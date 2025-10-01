Компенсація Дата-сайентист in India у Cisco варіюється від ₹3.19M за year для Grade 8 до ₹7.02M за year для Grade 11. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹3.19M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cisco. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Grade 8
₹3.19M
₹2.74M
₹254K
₹192K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Cisco RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)