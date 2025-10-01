Компенсація Бізнес-аналітик in San Francisco Bay Area у Cisco варіюється від $86.2K за year для Grade 4 до $171K за year для Grade 10. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $114K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cisco. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Cisco RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)