Cisco
  • Зарплати
  • Бізнес-операції

  • Всі зарплати Бізнес-операції

  • San Francisco Bay Area

Cisco Бізнес-операції Зарплати в San Francisco Bay Area

Медіанний пакет компенсації Бізнес-операції in San Francisco Bay Area у Cisco становить $175K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cisco. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Cisco
Business Operations
San Francisco, CA
Загалом за рік
$175K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$175K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Cisco?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Cisco RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-операції в Cisco in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $355,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cisco для позиції Бізнес-операції in San Francisco Bay Area складає $182,700.

