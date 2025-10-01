Каталог компаній
Cisco
Cisco Бізнес-операції Зарплати в India

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cisco.

₹13.94M

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Cisco RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Бізнес-операції at Cisco in India sits at a yearly total compensation of ₹2,615,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Бізнес-операції role in India is ₹1,618,003.

