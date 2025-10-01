Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cisco. Останнє оновлення: 10/1/2025
Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Cisco RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)