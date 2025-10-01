Каталог компаній
Cisco
Cisco Бізнес-операції Зарплати в Greater Bengaluru

Останнє оновлення: 10/1/2025

₹13.94M

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Cisco RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-операції в Cisco in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹2,615,914. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cisco для позиції Бізнес-операції in Greater Bengaluru складає ₹1,618,003.

