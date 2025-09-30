Каталог компаній
Cirrus Logic
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Austin Area

Cirrus Logic Інженер-програміст Зарплати в Greater Austin Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Austin Area у Cirrus Logic становить $140K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cirrus Logic. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Cirrus Logic
Software Engineer
Austin, TX
Загалом за рік
$140K
Рівень
L2
Базова зарплата
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в Cirrus Logic?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Cirrus Logic in Greater Austin Area складає річну загальну компенсацію $205,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cirrus Logic для позиції Інженер-програміст in Greater Austin Area складає $146,000.

Інші ресурси