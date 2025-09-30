Каталог компаній
Cirrus Logic
  • Зарплати
  • Інженер з апаратного забезпечення

  • Всі зарплати Інженер з апаратного забезпечення

  • United Kingdom

Cirrus Logic Інженер з апаратного забезпечення Зарплати в United Kingdom

Медіанний пакет компенсації Інженер з апаратного забезпечення in United Kingdom у Cirrus Logic становить £73.8K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cirrus Logic. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Загалом за рік
£73.8K
Рівень
Senior Engineer
Базова зарплата
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Бонус
£5.1K
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Cirrus Logic?

£121K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Включені посади

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер з апаратного забезпечення в Cirrus Logic in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £152,372. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cirrus Logic для позиції Інженер з апаратного забезпечення in United Kingdom складає £68,905.

