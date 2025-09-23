Каталог компаній
Cirrus Logic
Cirrus Logic Інженер-електрик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-електрик in United States у Cirrus Logic становить $250K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cirrus Logic. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Загалом за рік
$250K
Рівень
L6
Базова зарплата
$200K
Stock (/yr)
$50K
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
21 Роки
Які кар'єрні рівні в Cirrus Logic?

$160K

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-електрик в Cirrus Logic in United States складає річну загальну компенсацію $308,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cirrus Logic для позиції Інженер-електрик in United States складає $175,000.

