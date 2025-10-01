Каталог компаній
Cirrus Aircraft
Cirrus Aircraft Інженер-програміст Зарплати в Duluth-Superior Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Duluth-Superior Area у Cirrus Aircraft становить $76K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cirrus Aircraft. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Cirrus Aircraft
Software Engineer E1
Duluth, MN
Загалом за рік
$76K
Рівень
E 1
Базова зарплата
$76K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Cirrus Aircraft?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Cirrus Aircraft in Duluth-Superior Area складає річну загальну компенсацію $125,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cirrus Aircraft для позиції Інженер-програміст in Duluth-Superior Area складає $76,000.

Інші ресурси