Компенсація Інженер-програміст in Greater Toronto Area у CircleCI варіюється від CA$168K за year для E2 до CA$191K за year для E3. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Toronto Area становить CA$187K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CircleCI. Останнє оновлення: 9/30/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус E1 Associate Software Engineer ( Початковий рівень ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- E2 Software Engineer CA$168K CA$147K CA$20.8K CA$0 E3 Senior Software Engineer CA$191K CA$173K CA$17.4K CA$0 E4 Staff Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Переглянути 2 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій Options У CircleCI Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

