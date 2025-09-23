CircleCI Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in Canada у CircleCI варіюється від CA$167K за year для E2 до CA$184K за year для E4. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$187K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CircleCI. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня Компенсація за Рівень

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус E1 Associate Software Engineer ( Початковий рівень ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- E2 Software Engineer CA$167K CA$146K CA$20.8K CA$0 E3 Senior Software Engineer CA$199K CA$179K CA$20.2K CA$0 E4 Staff Software Engineer CA$184K CA$177K CA$2.7K CA$4.5K Переглянути 2 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій Options У CircleCI Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в CircleCI ?

