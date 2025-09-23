Компенсація Інженер-програміст in Canada у CircleCI варіюється від CA$167K за year для E2 до CA$184K за year для E4. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$187K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CircleCI. Останнє оновлення: 9/23/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У CircleCI Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)