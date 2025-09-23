Каталог компаній
CircleCI
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продукт-дизайнер

  • Всі зарплати Продукт-дизайнер

CircleCI Продукт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-дизайнер in United States у CircleCI становить $130K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CircleCI. Останнє оновлення: 9/23/2025

Медіанний пакет
company icon
CircleCI
Product Designer
New York, NY
Загалом за рік
$130K
Рівень
E4
Базова зарплата
$130K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
14 Роки
Які кар'єрні рівні в CircleCI?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У CircleCI Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продукт-дизайнер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Korkein ilmoitettu palkkaus Продукт-дизайнер roolille yrityksessä CircleCI in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $143,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CircleCI Продукт-дизайнер roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,555.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для CircleCI

Схожі компанії

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси