Середня загальна компенсація Дата-сайентист in United States у CircleCI варіюється від $130K до $188K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CircleCI. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня загальна компенсація

$147K - $171K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$130K$147K$171K$188K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У CircleCI Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в CircleCI in United States складає річну загальну компенсацію $188,020. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CircleCI для позиції Дата-сайентист in United States складає $129,560.

