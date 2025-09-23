Каталог компаній
CircleCI
CircleCI
CircleCI Аналітик даних Зарплати

Середня загальна компенсація Аналітик даних in Netherlands у CircleCI варіюється від €45.9K до €65.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CircleCI. Останнє оновлення: 9/23/2025

Середня загальна компенсація

€52.1K - €61.8K
Netherlands
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€45.9K€52.1K€61.8K€65.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

€142K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У CircleCI Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик даних в CircleCI in Netherlands складає річну загальну компенсацію €65,154. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CircleCI для позиції Аналітик даних in Netherlands складає €45,891.

Інші ресурси