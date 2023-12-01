Каталог компаній
Circle Logistics
Circle Logistics Зарплати

Зарплата Circle Logistics варіюється від $22,425 загальної компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $85,425 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Circle Logistics. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Операції з обслуговування клієнтів
$22.4K
Аналітик даних
$50.3K
Дата-сайентист
$50.3K

Інженер-програміст
$70.4K
Технічний програмний менеджер
$85.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Най-високо платената позиция в Circle Logistics е Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $85,425. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Circle Logistics е $50,250.

