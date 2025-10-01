Компенсація Інженер-програміст in United States у Cimpress варіюється від $118K за year для PR1 до $205K за year для PR4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $142K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cimpress. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
PR1
$118K
$112K
$6.3K
$208
PR2
$138K
$132K
$5.6K
$393
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$205K
$183K
$19.2K
$2.5K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Cimpress Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)