Компенсація Інженер-програміст in Prague Metropolitan Area у Cimpress становить CZK 1.67M за year для PR3. Медіанний yearний пакет компенсації in Prague Metropolitan Area становить CZK 1.45M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cimpress. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
PR1
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Cimpress Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)