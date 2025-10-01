Компенсація Інженер-програміст in Mumbai Metropolitan Region у Cimpress варіюється від ₹1.35M за year для PR1 до ₹3.6M за year для PR3. Медіанний yearний пакет компенсації in Mumbai Metropolitan Region становить ₹2.29M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cimpress. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
PR1
₹1.35M
₹1.35M
₹0
₹0
PR2
₹2.58M
₹2.58M
₹0
₹0
PR3
₹3.6M
₹3.26M
₹349K
₹0
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Cimpress Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)