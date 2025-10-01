Каталог компаній
Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Cimpress варіюється від ₹1.31M за year для PR1 до ₹4.11M за year для PR3. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹2.07M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cimpress. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
PR1
(Початковий рівень)
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Cimpress Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

