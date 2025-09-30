Каталог компаній
Ciklum
Ciklum Інженер-програміст Зарплати в Wroclaw Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Wroclaw Metropolitan Area у Ciklum становить PLN 324K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Wroclaw Metropolitan Area становить PLN 264K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ciklum. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
(Початковий рівень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 324K
PLN 324K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Переглянути 1 Більше рівнів
PLN 600K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Ciklum?

Включені посади

Backend програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Ciklum in Wroclaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 386,759. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciklum for the Інженер-програміст role in Wroclaw Metropolitan Area is PLN 263,995.

Інші ресурси