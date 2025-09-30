Каталог компаній
Ciklum
Ciklum Інженер-програміст Зарплати в Prague Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Prague Metropolitan Area у Ciklum становить CZK 1.11M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Prague Metropolitan Area становить CZK 1.16M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ciklum. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
(Початковий рівень)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Ciklum?

Включені посади

Backend програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Ciklum in Prague Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію CZK 1,265,730. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ciklum для позиції Інженер-програміст in Prague Metropolitan Area складає CZK 1,159,625.

