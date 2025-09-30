Компенсація Інженер-програміст in Poland у Ciklum становить PLN 313K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Poland становить PLN 291K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ciklum. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 313K
PLN 313K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
