Каталог компаній
Cigniti Technologies
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Hyderabad Area

Cigniti Technologies Інженер-програміст Зарплати в Greater Hyderabad Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Hyderabad Area у Cigniti Technologies становить ₹1.55M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cigniti Technologies. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Загалом за рік
₹1.55M
Рівень
L3
Базова зарплата
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в Cigniti Technologies?

₹13.95M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.62M+ (іноді ₹26.16M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area sits at a yearly total compensation of ₹5,515,455. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cigniti Technologies for the Інженер-програміст role in Greater Hyderabad Area is ₹1,546,624.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Cigniti Technologies

Схожі компанії

  • Lyft
  • Uber
  • Spotify
  • PayPal
  • Square
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси