Cigna
Cigna Дейта-аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Дейта-аналітик in United States у Cigna становить $100K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cigna. Останнє оновлення: 12/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Cigna
Data Analyst
Hartford, CT
Загалом за рік
$100K
Рівень
L1
Базова зарплата
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Cigna?
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Cigna Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-аналітик в Cigna in United States складає річну загальну компенсацію $167,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cigna для позиції Дейта-аналітик in United States складає $100,000.

Інші ресурси

