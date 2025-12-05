Каталог компаній
Cigna
Медіанний пакет компенсації Розвиток бізнесу in United States у Cigna становить $216K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cigna. Останнє оновлення: 12/5/2025

Медіанний пакет
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Загалом за рік
$216K
Рівень
Базова зарплата
$138K
Stock (/yr)
$50K
Бонус
$28K
Років у компанії
5-10 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Cigna?
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Cigna Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Розвиток бізнесу пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Розвиток бізнесу в Cigna in United States складає річну загальну компенсацію $292,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cigna для позиції Розвиток бізнесу in United States складає $208,760.

