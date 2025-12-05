Каталог компаній
Cigna
Cigna Бізнес-аналітик Зарплати

Компенсація Бізнес-аналітик in United States у Cigna варіюється від $84.5K за year для Senior Analyst до $168K за year для Senior Advisor. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $85K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cigna. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Cigna Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Cigna in United States складає річну загальну компенсацію $168,362. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cigna для позиції Бізнес-аналітик in United States складає $103,500.

