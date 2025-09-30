Компенсація Інженер-програміст in India у Ciena варіюється від ₹1.29M за year для P1 до ₹5.45M за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.12M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ciena. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
₹1.29M
₹1.25M
₹0
₹40.5K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.9K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Ciena Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
