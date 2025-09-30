Компенсація Інженер-програміст in Greater Ottawa Area у Ciena варіюється від CA$98.5K за year для P1 до CA$148K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Ottawa Area становить CA$125K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ciena. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
CA$98.5K
CA$92.4K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Ciena Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
