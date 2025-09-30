Каталог компаній
Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Ciena варіюється від ₹1.09M за year для P1 до ₹2.24M за year для P3. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹2.09M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ciena. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
(Початковий рівень)
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Ciena Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Мережевий інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Ciena in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹3,264,959. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ciena для позиції Інженер-програміст in Greater Bengaluru складає ₹1,492,512.

Інші ресурси