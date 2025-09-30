Каталог компаній
Ciena
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
  • Зарплати
  • Інженер-оптик

  • Всі зарплати Інженер-оптик

  • Greater Ottawa Area

Ciena Інженер-оптик Зарплати в Greater Ottawa Area

Компенсація Інженер-оптик in Greater Ottawa Area у Ciena варіюється від CA$110K за year для P2 до CA$168K за year для P3. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Ottawa Area становить CA$117K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ciena. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$139K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
CA$226K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Ciena Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Самый высокий пакет вознаграждения для Інженер-оптик в Ciena in Greater Ottawa Area составляет CA$187,482 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ciena для позиции Інженер-оптик in Greater Ottawa Area составляет CA$158,286.

Інші ресурси