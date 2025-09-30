Компенсація Інженер з апаратного забезпечення in United States у Ciena варіюється від $102K за year для P1 до $131K за year для P2. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $120K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ciena. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
$102K
$90.5K
$5.6K
$5.5K
P2
$131K
$115K
$6.7K
$9.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Ciena Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Включені посадиПодати нову посаду