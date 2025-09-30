Каталог компаній
Ciena
Ciena Інженер з апаратного забезпечення Зарплати в Greater Ottawa Area

Компенсація Інженер з апаратного забезпечення in Greater Ottawa Area у Ciena варіюється від CA$95.6K за year для P1 до CA$255K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Ottawa Area становить CA$146K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Ciena. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.9K
CA$226K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Ciena Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

ASIC Engineer

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер з апаратного забезпечення at Ciena in Greater Ottawa Area sits at a yearly total compensation of CA$254,942. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Інженер з апаратного забезпечення role in Greater Ottawa Area is CA$144,190.

Інші ресурси